أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع الدولار

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بدعم من تراجع الدولار، ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في العام المُقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار بما يعادل 3.2 % إلى 76.61 دولارًا للبرميل عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 3 % إلى 71.58 دولارًا.