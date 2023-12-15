النفط يقفز 3% بدعم من انخفاض الدولار وتوقعات وكالة الطاقة الدولية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس ثلاثة بالمئة عند التسوية لتواصل المكاسب من الجلسة الماضية بدعم من تراجع الدولار ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار بما يعادل 3.2 بالمئة إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 71.58 دولار.

وحققت السوق نتائج إيجابية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبا خلال جلسة أمس الأربعاء.

