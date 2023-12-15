«نمو» تفقد 311 نقطة وسط تداولات قيمتها 20 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 311 نقطة بنحو 1.3 في المائة لتغلق عند 23420 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 81 في المائة ما يعادل 87 مليونا إلى 20 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 67 في المائة بواقع 2.9 مليون سهم لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2347 صفقة تراجعت 533 صفقة بمقدار 18 في المائة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نسيج للتقنية" بنحو 19 في المائة ليبلغ 67 ريالا، يليه "ميار" بـ6.2 في المائة ليصل إلى 5.15 ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" 5.7 في المائة حيث أغلق عند 2.23 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمواج الدولية" بواقع 8.9 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال، يليه "البابطين الغذائية" بـ8.2 في المائة إلى 43.60 ريال، وحل ثالثا سهم "قمة السعودية" بمقدار 7.7 في المائة مقفلا عند 7.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو مليوني ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 1.9 مليون ريال، وحل ثالثا "أرماح" بمبلغ 1.9 مليون ريال.