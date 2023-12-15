واردات الهند من النفط الروسي ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت في نوفمبر لأعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلة 1.6 مليون برميل يوميا بزيادة 3.1 في المائة عن أكتوبر، بما شكل نحو 36 في المائة من إجمالي واردات البلاد من النفط الشهر الماضي.

وأصبحت موسكو أكبر مزود للهند بالنفط هذا العام مع انجذاب نيودلهي لتخفيضات على النفط الروسي بعد أن استبعدت شركات غربية عمليات الشراء من موسكو بعد الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفي العادة اعتمدت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على منتجين في الشرق الأوسط للوفاء بأغلب احتياجاتها من النفط ونادرا ما كانت تشتري من روسيا في السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت البيانات أن واردات الهند الشهر الماضي وصلت في الإجمال إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا وهو تراجع نسبته 4.5 في المائة عن الأول، لكنه ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وبلغت حصة الشرق الأوسط من واردات الهند النفطية الشهر الماضي نحو 46 في المائة مقارنة بـ48 في المائة في أكتوبر، بينما ارتفع نصيب روسيا وكازاخستان وأذربيجان، وهي من دول الكومنولث المستقلة، إلى 39 في المائة من 36 في المائة وفقا لما أظهرته البيانات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من أبريل ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي 77 في المائة بمتوسط 1.7 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن زيادة واردات الهند من النفط الروسي قللت أيضا من نصيب دول "أوبك" في ذات الفترة إلى 48 في المائة مقارنة بنحو 62 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما يشهد تصدير النفط الفنزويلي إلى الهند انتعاشة كبيرة بعد قرار واشنطن تعليق العقوبات في أكتوبر 2023 بقرار من الرئيس جو بايدن لمدة 6 أشهر فقط.

وأعلنت شركة تكرير النفط المملوكة للدولة في الهند "بهارات بتروليوم" عزمها شراء النفط الفنزويلي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال سانجاي خانا رئيس قطاع المصافي في الشركة: "مصافينا قادرة على معالجة النفط الفنزويلي"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" المحلية.

ويتسم نفط فنزويلا بكونه من الخامات الثقيلة، وله خواص معينة، وتنتج عنه مشتقات بعينها.

وفنزويلا هي صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم، كما أنها عضو في منظمة أوبك، وارتفع إنتاجها من الخام بنحو 23 ألف برميل يوميا، ليصل الإجمالي إلى 780 ألف برميل يوميا، خلال نوفمبر الماضي.

وتعد نيودلهي ثالث أكبر مشتر للنفط الخام عالميا، وتلبي الواردات أكثر من 85 في المائة من احتياجات الهند صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم.