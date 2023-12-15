زيادة مباغتة لأسعار الكهرباء في ألمانيا .. 20 % خلال 2024

توقعت غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا زيادة سريعة ومباغتة في أسعار الكهرباء بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية بعد قرارات الائتلاف الحاكم بالنسبة إلى الموازنة العامة لـ2024.

وقال بيتر أدريان رئيس الغرفة في تصريحات صحافية "قمنا بحساب مجموعات مختلفة من الحالات وتوصلنا إلى حدوث زيادات في فواتير الكهرباء بنسبة تراوح بين 10 و20 في المائة".

وتابع أدريان: "لا يعد ذلك عرقلة إضافية للاقتصاد فحسب، في توقيت سيئ، ولكنه أيضا إشارة خاطئة لكثير من الشركات التي ترغب في تحويل إنتاجها من الطاقة التقليدية - خاصة أن الأسعار ترتفع في الوقت ذاته في الديزل والكيروسين".

وأضاف "صحيح أنه أمر جيد أن تطرح الحكومة الاتحادية حاليا حلا لموازنة 2024، وإلا لتعرضت سمعتنا بصفتنا موقعا تجاريا واستثماريا لأضرار على المستوى الدولي. إلا أن كثيرا من النقاط تسهم في زيادة التكاليف بالنسبة إلى الشركات في ألمانيا".

وأشار رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا إلى أنه يندرج ضمن هذه النقاط خاصة عدم مواصلة دعم شبكات أنظمة الإرسال، وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة هائلة في أسعار الكهرباء لدى شركات ومؤسسات من جميع القطاعات تقريبا. من جهة أخرى، كشفت دراسة جديدة أن أغلب الأشخاص في ألمانيا لديهم مخاوف كبيرة تجاه أمور تتعلق بتغير المناخ، رغم تأييدهم حماية المناخ. وجاء أيضا في الدراسة التي أجرتها مؤسسة برتلسمان وتم عرضها أمس أن الألمان لديهم مخاوف كبيرة مثلا بشأن نوعية الإجراءات المناسبة والصائبة لأجل حماية المناخ. وذكر 55 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنهم يرون أن التكاتف في المجتمع يواجه خطرا في ظل تحول الطاقة. وبحسب الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع معهد أبحاث الاستدامة التابع لمركز هلمهولتس في مدينة بوتسدام في شرق ألمانيا، أيد 69 في المائة من الألمان تحول الطاقة.

ورفض 12 في المائة التحول في الطاقة تماما، فيما زادت نسبة الرافضين للتحول في مجال النقل إلى 19 في المائة، وأيد هذا التحول 56 في المائة. وفيما يتعلق بتنفيذ عملية التحول، أعرب كثير من الأشخاص في ألمانيا عن مخاوف كبرى، وذكر نحو 20 في المائة فقط ممن شملتهم الدراسة أنهم يشعرون أن عملية التحول عادلة، فيما وصفتها الأغلبية بأنها غير عادلة، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع المكاسب والتكاليف بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض، وبين الشركات والمستهلكين، وكذلك بين سكان الحضر والريف. ووصف ثلاثة من كل أربعة أشخاص في ألمانيا التحول في الطاقة بأنه باهظ الثمن، وأوضح 45 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنهم يتوقعون عدم انخفاض أسعار الطاقة. وذكر 50 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنهم لا يعتقدون أن التحول في مجال النقل سيجعل عملية التنقل أرخص. وقالت القائمة على الدراسة سارا هولتسمان: "هذه الصورة عن الحالة المزاجية تظهر أن تنفيذ حماية المناخ دون تعويض اجتماعي، ولا التخلي عن حماية المناخ لمصلحة التكاتف الاجتماعي ليست بالفكرة الجيدة".