قواعد أوروبية جديدة لخفض الآثار السلبية في سلاسل القيمة .. أحكام لمراقبة الموردين

توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون جديد لإخضاع الشركات الكبرى للمساءلة عن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية فيما يتعلق بسلاسل القيمة.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستراسبورج بفرنسا صباح أمس، يتعين على الشركات ذات حجم معين وتتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها مراقبة ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال والعبودية واستغلال العمالة والتلوث والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بها.

ووفقا لـ"الألمانية"، تطبق القواعد الجديدة أيضا على الشركات الدولية التي تمارس أعمالا تجارية كبرى في الاتحاد الأوروبي، وبمجرد إقرار الاتفاق، من المتوقع أن تعزز ألمانيا تشريعها الحالي.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي تأكيد الاتفاق، لكن عادة ما يكون هذا مجرد إجراء شكلي.

ويستند الاتفاق إلى مشروع مقترح قدمته المفوضية الأوروبية تضمن أحكاما للشركات لمراقبة الموردين، المباشرين منهم وغير المباشرين، إضافة إلى بعض الشركاء في المراحل النهائية مثل تجار التجزئة.

وبموجب الاتفاق، يتعين على الشركات تجنب انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال. ويتعين أن تتحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.

ووفقا للمقترح، ستكون الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن مراقبة الالتزام وفرض الغرامات بموجب القواعد، لكن يمكن للضحايا أيضا رفع دعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تتهم الشركات بعدم بذل العناية الواجبة.

وأشادت بعض جماعات التأييد بالقواعد المقترحة بوصفها خطوة نحو حماية حقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى. لكن جماعات الأعمال أعربت عن قلقها بشأن النطاق المحتمل للوائح، بحجة أنه سيكون من الصعب تنفيذها ويمكن أن تخضع الشركات للمساءلة عن مشكلات مع المقاولين من الباطن البعيدين. واتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.

وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال "أملا" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزا يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل. وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.

وستشرف على الكيانات المالية الـ40 الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفرة. وقالت إيفا ماريا بوبتشيفا النائبة الأوروبية التي أسهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغير قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "ستلعب هذه الهيئة أيضا دورا حاسما في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا". ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرا لها. ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حاليا.

وتقدمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال "أملا" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريجا وروما وفيينا وفيلنيوس. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا. ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.

وفي سياق الشأن الأوروبي، من المقرر أن يحظى المستهلكون في الاتحاد الأوروبي بحماية أفضل من التذبذب الشديد في أسعار الكهرباء مع توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا في وقت مبكر أمس. وإضافة إلى استقرار الأسعار، يهدف الإصلاح إلى تعزيز التوسع في توليد الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

ويستند الاتفاق إلى مشروع قانون أعدته المفوضية الأوروبية يهدف إلى حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من التقلبات الشديدة في أسعار الكهرباء مثلما حدث العام الماضي عندما ارتفعت أسعار الكهرباء مؤقتا بعد أن خفضت روسيا واردات الوقود إلى التكتل. ومن الأمور المحورية في جهود الإصلاح العقود الجديدة طويلة الأجل بين الحكومات ومنتجي الكهرباء، التي بموجبها ستتدخل الدولة إذا انخفض سعر السوق إلى ما دون سعر متفق عليه.

ويهدف ذلك إلى تحفيز الإنتاج المحلي للطاقة الخضراء والنووية من خلال ضمان عائد على الاستثمارات. وتعمل سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وفقا لمبدأ ترتيب الجدارة، وتحديد الترتيب الذي تستخدم به محطات الطاقة المعروضة في بورصة الكهرباء.

وتستخدم المحطات التي تنتج الكهرباء بثمن أقل، مثل محطات طاقة الرياح، أولا لتغطية الطلب. ومع ذلك، يعتمد السعر النهائي على آخر وأغلى المحطات التي سيتم تشغيلها. وبسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز ارتفعت أيضا أسعار الكهرباء بشكل كبير.