"الآسيوي": توفير ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية

أكد آندي روزبورج، المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إطلاق عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، لأول مرة في تاريخها.

وقال رزبورج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في معرض ندوة لمدربي المنتخبات المشاركة، "سيتم توفير ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية إضافة إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، تأكيدا على رؤية الاتحاد الآسيوي في ضمان نجاح فرقه في البطولات الكبرى".

ونظم الاتحاد القاري ندوة تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية في آسيا عبر تقنية فيديو الاتصال المرئي قبل شهر واحد على انطلاقه أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح، "عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فقد قطعنا شوطا طويلا وهناك كثير مما يمكننا القيام به مع كمية البيانات المتاحة لنا. ويمكننا استخدام هذه المعلومات المتوافرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة مزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع فرقنا في المستقبل".

كما سلط روزبورج الضوء على كيفية ظهور أبطال من جميع أنحاء القارة في النسخ الأربع الأخيرة من البطولة (العراق في 2007، واليابان في 2011، وأستراليا في 2015، وقطر في 2019)، وفقا لـ"الألمانية".

وكان من أبرز ما شهدته الندوة عرض تقديمي قدمه هاري لوي، مسؤول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل الأداء والرؤى، وريجيس بارديت،مدير تكنولوجيا وبيانات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذين شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمنزلة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.

واختتم روزبورج تصريحاته قائلا، "ثلاثة من أبطالنا الأربعة الأخيرين جاءوا من خلفيات مختلفة للغاية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تعزيز إرث البطولة من التنوع الغني، لذلك، مع بقاء شهر واحد فقط، أنا متأكد من أننا جميعا متشوقون لرؤية ما سيحدث ومن سيتوج بطلا للنسخة الـ18 من أهم البطولات لدينا".