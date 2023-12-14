كأس العالم للأندية يغير مواعيد 3 مباريات

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس 14 ديسمبر، عن تقديم موعد انطلاقة مباراتي الهلال الوحدة في الرياض، ومواجهة الفتح والشباب في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وتقرر أن تنطلق المواجهتين عند الساعة السادسة مساء غد، بدلا من موعدها السابق عند الساعة التاسعة مساء، ويأتي ذلك نظرا إلى تعارض توقيت المباراتين السابق مع موعد انطلاقة مباراة الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وفي السياق ذاته ، تقرر تقديم موعد مباراة النصر والاتفاق، ضمن الجولة الـ 18 لتنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 22- 12 -20233 بدلا من التوقيت المقرر مسبقا في التاسعة مساء، نظرا لتزامن موعدها السابق مع المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها السعودية.