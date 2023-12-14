من الشارع والمنزل والمكاتب .. حوار "الخط المباشر" بين بوتين والمواطنين

مواطنون روس يسيرون أمام شاشة إلكترونية تعرض بثا مباشرا للمؤتمر الصحافي السنوي في نهاية العام وجلسة أسئلة وأجوبة الخط المباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط موسكو، فيما يتابع آخرون الحدث عبر التلفاز من منازلهم ومقار عملهم، حيث يجيب بوتين عن أسئلة المواطنين التي تركز على القضايا المحلية.

وهذا العام يتم الجمع بين التنسيق "الخط المباشر" (أسئلة من المواطنين) و"المؤتمر الصحفي الكبير" (أسئلة من الصحفيين). ويقام الحدث قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 مارس 2024، والتي قرر بوتين الترشح فيها لإعادة انتخابه.

وبحسب "وكالات" يعد المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس حدثا سنويا يعقد منذ 2001، وتم إلغائه العام الماضي.