أرامكو السعودية تمدد شراكتها مع فريق "آستون مارتن فورمولا 1"

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات، وفريق آستون مارتن للفورمولا 1، عن تمديد الشراكة القائمة بينهما لتصبح شراكة استراتيجية طويلة الأجل. وبموجبها سيعرف الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرا له، باسم فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" بدءا من الأول من يناير 2024.

وبدءًا من العام 2026، ستسخر أرامكو السعودية أفضل التقنيات لتزويد فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" بالوقود المتقدم وزيوت التشحيم، وذلك بالتزامن مع شراكة الفريق مع وحدة محرك الطاقة الجديدة في شركة هوندا.

وتعليقا على ذلك، قال الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية: "نحن سعيدون بتمديد شراكتنا وأن نصبح الشريك الحصري لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". فمنذ بدء شراكتنا عام 2022، شهدنا كثيرا من الإنجازات، بما في ذلك ثماني منصات تتويج هذا الموسم، ما يشير إلى مستقبل مشرق لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". وتؤكد الاتفاقية، التي وقعت اليوم، التزامنا طويل الأمد مع آستون مارتن، حيث يمكن لخبرة أرامكو السعودية وتقنياتها أن تسهم في تطوير سيارات فائقة الأداء، ولا سيما مع تطوير الشركة لأنواع الوقود المتقدم وزيوت التشحيم".

من جانبه، قال لورانس سترول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1": "نحن فخورون جدا بمواصلة وتعزيز شراكتنا الناجحة مع أرامكو السعودية، وفي الواقع، نحظى معا بعلاقة استراتيجية ومهمة، ويعد الدعم الذي ستقدمه الشركة للفريق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، دليل على طموحنا المشترك. ومنذ 2022 تؤدي أرامكو السعودية دورا مهما في مسيرة أستون مارتن للفورمولا 1، وبلا شك، ستصبح إسهاماتها أكثر أهمية خلال الأعوام المقبلة. ونعمل معا على عديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الوقود المتقدم لعام 2026، وعندما تبدأ شراكتنا مع وحدة الطاقة لشركة هوندا، فسيكون للخبرات التي تقدمها أرامكو السعودية ومنتجاتها دور حقيقي في أدائنا في حلبة السباق، وستمثل قيمة كبيرة بالنسبة لنا في عديد من المجالات الأخرى، خصوصا لمجمعنا التقني الجديد لفريق آستون مارتن للسباقات".

وستواصل أرامكو السعودية وفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" العمل على مبادراتهما المشتركة في مجالات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (ستيم) التي تهدف إلى إلهام جيل المستقبل من الفنيين والمهندسين والسائقين الشباب.