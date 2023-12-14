هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية مساء أمس الأربعاء، مهرجان الرياض للمسرح بدورته الأولى، ويستمر 12 يوما، حتى 24 ديسمبر الجاري، بمركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.

ويشهد المهرجان عرض مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من ثماني مدن، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية، منها ندوات وقراءات نقدية وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرض مسرحية عالمية.

ويحيي المهرجان ذكرى الفنان السعودي الراحل محمد العثيم، نظير إسهاماته المسرحية الرائدة، من خلال عرض مسرحية من تأليفه، وإقامة معرض فني خاص بمسيرته الفنية.