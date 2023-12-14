إنفاق قياسي على خدمات وكلاء اللاعبين في 2023 .. أكثر من 888 مليون دولار

أنفقت أندية كرة القدم 888.1 مليون دولار على خدمات الوكلاء على مدار 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 42.5 في المائة عن 2022، الذي بلغ بـ 623.2 مليون دولار العام الماضي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعنوان وكلاء كرة القدم في سوق الانتقالات الدولية.

ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.5 في المائة مقارنة بـ 2022، كما يتخطى بـ 30 في المائة الرقم القياسي السابق الذي سجل في 2019 وبلغ 654.7 مليون دولار، ووظفت الأندية الأوروبية 86.6 في المائة من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم 82.6 في المائة من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ، بواقع 280 مليون دولار، فيما لم تستثمر السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتها ولكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86 مليون دولار.

وكانت الحصة الكبرى من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب كوريا، بنسبة 31.6 في المائة، كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسيا خلال 2023، وصل إلى 3353 انتقالا، أي 15.4 في المائة من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4 في المائة عن 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم للسيدات أكثر من مليون دولار على خدمات الوكلاء بمجموع 1.4 مليون دولار، وكان للوكلاء دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضا، بزيادة 20 في المائة عن 2022، وفي سياق متصل، فتح باب التسجيل للحصول على رخصة عمل وكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم في 9 يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة.

وكشف التقرير أنه بين 1 يناير و 30 نوفمبر، تلقت فيفا 19973 طلبا للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين، وعقد الامتحان الأول في 16 أبريل 2023 في قاعات اختبار في 138 اتحادا وطنيا، والامتحان الثاني في 20 سبتمبر بقاعات اختبار في 157 اتحادا وطنيا، ومن أصل 9207 أشخاص تقدموا للامتحان، نجح 32.6 في المائة منهم فقط.