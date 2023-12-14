ماركس أند سبنسر البريطانية تتجه لإدراج 70 مليون سهم في بورصة لندن

أعلنت مجموعة ماركس أند سبنسر البريطانية اليوم الخميس، أنها سوف تدرج 70 مليون سهم في بورصة لندن.

وستتداول السبعون مليون سهم بقيمة بنس واحد (0.013 دولار) لكل منها بموجب برنامج الشركة "ادخر"، في بورصة لندن وستقبل في القائمة الرسمية.

وأشارت المجموعة إلى أن "الأسهم سوف تعامل بالمثل مع الأسهم الصادرة الحالية للشركة. ومن المتوقع أن تقبل الأسهم في 15 ديسمبر 2023".