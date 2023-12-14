"فيفا": 888 مليون دولار دفعتها الأندية للوسطاء في 2023

أنفقت أندية كرة القدم 888 مليونا و100 ألف دولار على خدمات الوكلاء على مدار عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 42.5 في المائة عن عام 2022.

وبلغت المبالغ التي أنفقت على خدمات وكلاء كرة القدم أرقاما قياسية في عام 2023، بإجمالي 888 مليونا و100 ألف دولار، مقارنة بـ 623 مليونا و200 ألف دولار العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعنوان وكلاء كرة القدم في سوق الانتقالات الدولية.

ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.5 في المائة مقارنة بعام 2022، كما يتخطى بأكثر من 30 في المائة الرقم القياسي السابق الذي سجل في عام 2019 وبلغ 654 مليون و700 ألف دولار.

ووظفت الأندية الأوروبية 86.6 في المائة من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم 82.6 في المائة من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الكبرى من هذه المبالغ، بواقع 280 مليون دولار، فيما لم تستثمر السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتها ولكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86 مليون دولار. وكانت الحصة الكبرى من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب جمهورية كوريا، بنسبة وصلت إلى 31.6 في المائة.

كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسيا خلال عام 2023، وصل إلى 3353 انتقالا، أي ما يساوي 15.4 في المائة من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4 في المائة عن عام 2022. وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار على خدمات الوكلاء بمجموع وصل نحو مليون و400 ألف دولار. وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضا، بزيادة 20 في المائة عن عام 2022، وفي سياق متصل، فتح باب التسجيل للحصول على رخصة عمل وكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم في 9 يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة.

وكشف التقرير أنه في الفترة بين 1يناير و30 نوفمبر، تلقت فيفا 19973 طلبا للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين.

وعقد الامتحان الأول في 16 أبريل 2023 في قاعات اختبار في 138 اتحادا وطنيا عضوا في فيفا، والامتحان الثاني في 20 سبتمبر في قاعات اختبار في 157 اتحادا وطنيا. ومن أصل 9207 أشخاص تقدموا للامتحان، نجح 32.6 في المائة منهم.