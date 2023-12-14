السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

أنهت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام جرائم مكافحة المعلوماتية، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي، لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فاعلية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة عام، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

