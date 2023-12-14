بوتين: التضخم في روسيا قد يزيد إلى 8% هذا العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي قد يقترب من 8 في المائة في روسيا هذا العام.

يأتي ذلك عشية قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 16 في المائة لكبح زيادة الأسعار.

توقع معظم المحللين في استطلاع لرويترز أن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 16 في المائة في 15 ديسمبر، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة وزيادة الإقراض إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل.