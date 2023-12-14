الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة قطاع العقارات

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم قطاع العقارات وتراجع في عوائد سندات منطقة اليورو مع تفاؤل المستثمرين بتلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض في 2024 وترقبهم لقرار البنك المركزي الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش، كما سجل المؤشر الرئيس للأسهم القيادية في منطقة اليورو، ستوكس يوروب 50 ارتفاعا 1.4 في المائة ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 و1.4 في المائة على الترتيب. وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 في المائة وتصدرت القطاعات الرابحة.

فيما أبقى الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار "محل نظر".

ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره اليوم في 13:15 بتوقيت جرينتش مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

