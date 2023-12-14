استقالة 3 وزراء يابانيين على خلفية فضيحة فساد مالي

قدم ثلاثة وزراء يابانيين استقالتهم صباح اليوم غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه على التصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن الوزراء الذين استقالوا هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.

وكانت وسائل إعلام أفادت أن النيابة العامة تحقق بحدوث عمليات احتيال مالي نفذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.

ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955 بحسب الفرنسية.

ورفض البرلمان اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.

وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاما) تراجعا بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظل استياء اليابانيين من التضخم المستمر وانخفاض قيمة الين ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.