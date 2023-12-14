أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.

وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الإشارات إلى انخفاض الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 74.72 دولار للبرميل عند التسوية بحلول 00:07 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 69.95 دولار بحسب رويترز.

وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

