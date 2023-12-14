أسعار زيت النخيل تتراجع إلى أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع .. مخاوف من ضعف الطلب

تتجه أسعار زيت النخيل نحو أقل مستوياتها منذ ستة أسابيع في ظل المخاوف من تراجع الطلب عليه في ظل انخفاض أسعار النفط.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سعر العقود الآجلة لزيت النخيل في تعاملات ظهيرة أمس، تراجع بنسبة 1 في المائة ويتجه نحو الوصول إلى أقل مستوى له منذ أول نوفمبر الماضي.

وقال سانديب سينج مدير شركة فارم تريد للتجارة والاستشارات في كوالالمبور "إن المشترين من الصين والهند لم يظهروا عجلة كبيرة لشراء زيت النخيل".

وأضاف أنه "يتوقع أن يسجل زيت النخيل 754.24 دولار بما يتراوح بين 3550 و3850 رينجتا ماليزيا للطن في ظل ضعف الطلب"، وأن "ضعف التمويلات في القطاع الزراعي يمكن أن يؤثر سلبا في الإنتاج، وبالتالي يحدث انقلاب حاد في السوق إذا قرر التجار جني الأرباح في نهاية العام".

يأتي ذلك في حين سجلت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا إحدى أكبر الدول المنتجة للسلعة، تراجعا حادا في الشهر الماضي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام، بحسب البيانات الرسمية، نتيجة تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع من وتيرة تراجع الصادرات.

من ناحيته يتوقع سينج استمرار المخزون الماليزي فوق مستوى 2.3 مليون طن خلال الشهر المقبل بسبب الطلب الضعيف. وبلغ المخزون في الشهر الماضي 2.42 مليون طن، بحسب بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي الصادرة.