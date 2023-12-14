ارتفاع «وول ستريت» بعد إشارات جديدة بتراجع الضغوط التضخمية

انتعشت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، حيث أشارت بيانات جديدة إلى تراجع الضغوط التضخمية.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 23.86 نقطة، بنحو 0.07 في المائة، إلى 36601.80 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.50 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 4646.20، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 22.29 نقطة، بمقدار 0.15 في المائة، إلى 14555.68 نقطة.

من جهة أخرى، تحركت الأسهم الأوروبية أمس في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنحو 0.01 في المائة مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.

وقفز سهم "إنتاين" للرهانات 4.6 في المائة مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري. وزاد سهم "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 في المائة بعد أن رفع "يو.بي.إس" التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع ما دفع قطاع الكيماويات إلى الارتفاع نحو 1 في المائة. وخسر سهم "إل.في.إم.إتش" 1 في المائة بعد أن خفض "جيه.بي مورجان" توصيته لشراء أسهم شركة السلع الفاخرة العملاقة. وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع اقتفاء أسهم "أدفانتست" وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب في "وول ستريت" البارحة الأولى.

وصعد مؤشر نيكاي 0.25 في المائة ليغلق عند 32926.35 نقطة، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المائة إلى 2354.92 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية "ارتفعت السوق اليابانية مدفوعة بزخم وول ستريت التي اتجه فيها مؤشر داو جونز إلى تسجيل مستوى ارتفاع قياسي".

وقفز سهم "أدفانتست" لتصنيع معدات صنع الرقائق 5.19 في المائة وسهم "رينيساس إلكترونيكس" لصناعة الرقائق 3.75 في المائة. كما صعد سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.71 في المائة.

وسجل سهم "يوشيو" قفزة بلغت 12.27 في المائة بعد أن قالت "إنها ستتعاون مع شركة أبلايد ماتريالز لتطوير تكنولوجيا لسوق التغليف المتقدم لأشباه الموصلات".

ومن بين 225 سهما على مؤشر نيكاي، انخفض 149 وارتفع 75 مع استقرار سهم شركة واحدة.