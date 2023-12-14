ارتفاع طفيف للأسهم السعودية وسط تعاملات متقلبة .. المؤشر يتجاوز 11400 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية ست نقاط لتتخطى 11400 نقطة وتغلق أعلى منها بنقطة بمكاسب طفيفة بلغت 0.06 في المائة. وشهدت السوق تقلبات محدودة بين الارتفاع والانخفاض وبقيت ضمن نطاق الجلسة السابقة. واستمرت السوق في التحركات الطفيفة للجلسة الثانية في ظل ترقب المتعاملين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وما سيصدر عنه من قرارات بشأن الفائدة وتوقعاته للفترة المقبلة التي ستلعب دورا مهما في تحركات الأسواق. توقعات المستثمرين بأن تستمر أسعار الفائدة دون تغير على أن تبدأ الانخفاض التدريجي في النصف الثاني من العام المقبل، وظهور ما يخالف تلك التوقعات، سيكون لهما أثر جوهري في الأسواق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11398 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11414 كاسبا 0.17 في المائة، بينما الأدنى عند 11349 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11401 نقطة رابحا ست نقاط بنحو 0.06 في المائة.

وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو مليار لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بواقع 49 مليونا لتصل إلى 203 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 53 ألفا بمقدار 12 في المائة لتصل إلى 402 ألف صفقة.

أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "الخدمات المالية" بـ1.1 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" 0.9 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بواقع 1.8 في المائة، ثم "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ0.86 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بمقدار 0.58 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 14 في المائة بقيمة 751 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة ما يمثل 690 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بنحو 614 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الباحة" بنحو 7.69 في المائة ليبلغ 0.14 ريال، يليه "سال" بـ4.35 في المائة ليصل إلى 153.40 ريال، وحل ثالثا سهم "نسيج" 4.24 في المائة حيث أغلق عند 59 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أيان" بواقع 2.70 في المائة ليغلق عند 14.42 ريال، يليه "سهل" بـ2.36 في المائة إلى 19.02 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب السعودية" بمقدار 2.26 في المائة إلى 34.65 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 416 مليون ريال، يليه "سال" بنحو 262 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ246 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية