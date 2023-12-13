استقرار غير متوقع لأسعار الجملة في أمريكا

أكدت وزارة العمل الأمريكية اليوم استقرار أسعار المنتجين (الجملة) دون تغيير خلال الشهر الماضي. وذكرت الوزارة أن أسعار الجملة للطلب النهائي استقرت خلال نوفمبر الماضي عند نفس مستواها في أكتوبر الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.4 في المائة وفقا للبيانات المعدلة، بحسب "الألمانية".
و كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وذكرت وزارة العمل أن أسعار الجملة سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1 في المائة سنويا.
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