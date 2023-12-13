تراجع اقتصاد المملكة المتحدة في أكتوبر

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة.

تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3 في المائة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة.

أحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0,1 في المائة وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة في سبتمبر.

وكشف المكتب بأن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية لدى المكتب دارن مورغان وفقا لوكالة فرانس برس إن الخدمات كانت المحرك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية.

وأضاف: "فاقم الأمر التراجع واسع النطاق في الصناعة والبناء لأسباب من بينها سوء الأحوال الجوية".

وحذر جيريمي هانت وزير المال البريطاني من أن سلسلة إجراءات رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا الهادفة لتخفيف حدة التضخم أثرت على النشاط.

وقال في رد فعله على البيانات: "لا مفر من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي فيما تؤدي معدلات الفائدة مهمتها المتمثلة بخفض التضخم".

رفع بنك انجلترا المعدلات من مستوى قياسي منخفض بلغ 0,1 في المائة أواخر 2021، فيما سعى لخفض التضخم الذي أدى إلى أزمة تكاليف معيشة.

وبات المعدل حاليا يبلغ 5,25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما، بعد رفعه 14 مرة على التوالي.