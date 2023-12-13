"سابك" تتعاون مع "ساينتيفيك ديزاين" و"ليندي" لبحث فرص إزالة الكربون من صناعة الكيماويات

أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة "ساينتفك ديزاين"، التابعة لها في مجال ترخيص تقنية جلايكول الإيثيلين، وشركة "ليندي الهندسية" التابعة لشركة "ليندي" الرائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية والهندسة، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون الرامية لإزالة الكربون من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين المرخصة من شركة "ساينتيفيك ديزاين".

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وتطوير تقنية منخفضة الانبعاثات الكربونية باستخدام تقنية "سابك" المبتكرة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وتنقيته لمصانع الجلايكول المرخصة من شركة "ساينتيفيك ديزاين" في جميع أنحاء العالم؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة في عملية إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين ووضع معايير يحتذى بها للصناعات الخالية من الكربون.

وأكد بوب موهان نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار وكبير مسؤولي الاستدامة في "سابك" ، التزام الشركة تحديد مسار واضح نحو الحياد الكربوني الذي يستلزم تطوير التقنيات المبتكرة على نطاق واسع، سواء ضمن قاعدة أصول الشركة الحالية أو في عمليات النمو المستقبلية.

وبين أن "سابك" تتبنى روح الابتكار والتعاون من أجل تطوير تقنيات وعمليات جديدة تعزز المسير نحو الحياد الكربوني، مفيدا أن استراتيجية الشركة لالتقاط الكربون وهذه الفرصة الجديدة للتعاون مع شركة "ليندي الهندسية" تبرزان أهمية الاستفادة من خبرات "سابك" التقنية لتحويل المخلفات إلى موارد قيمة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.