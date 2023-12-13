روسيا تعفي البيض من الرسوم الجمركية .. الأسعار ارتفعت 40 %

أعلنت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم أن واردات 1.2 مليار بيضة ستعفى من الرسوم الجمركية للأشهر الخمسة الأولى من العام المقبل، مع انخفاض الإمدادات في بعض المتاجر.

وارتفعت الأسعار أكثر من 40 في المائة حتى الآن هذا العام، وشوهدت أرفف البيض فارغة في بعض محلات السوبر ماركت في موسكو في الأسبوع الماضي. ولا يزال البيض متاحا على نطاق واسع عبر الإنترنت ولم تتأثر جميع المتاجر.

وبحسب " روتيرز" قالت الوزارة "إن القرار سيساعد على المدى القصير على تحقيق التوازن في السوق المحلية للبيض وضمان نمو العرض". وسيطبق هذا الإجراء في الفترة من مطلع يناير إلى مطلع يونيو.

وأضافت أن الواردات يمكن أن تأتي من "دول صديقة" أي تلك التي لم تفرض عقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتواجه روسيا ارتفاعا حادا في معدلات التضخم بعد ارتفاعها برقم مزدوج في 2022، وارتفعت أسعار البيض 42.4 في المائة منذ بداية العام.

واصطف المتسوقون في مدينة بيلجورود الجنوبية لشراء البيض في سوق تتوفر فيه عشر بيضات بـ 0.72 دولار مقابل سعر السوبر ماركت الذي يزيد عن 1.67 دولار.

وأوضح مكتب المدعي العام الروسي الأسبوع الماضي أنه التقى مع هيئات اتحادية مختلفة لمناقشة أسعار البيض والعمل الجاري للحد من ارتفاعها.

وقالت إنه "ستتخذ إجراءات الاستجابة الشاملة لحماية حقوق المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار".