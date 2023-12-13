الحسابات الفلكية : الخميس غرة جمادى الآخرة 1445

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة (يوم التحري) اليوم 29 جمادى الأولى 1445 الموافق 13 ديسمبر 2023، عند الساعة 02:32 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وعدت الجمعية الفلكية في جدة، الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي) ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وبينت أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:41 مساء، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 3 درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 8 درجات وإضاءته 0.6 في المائة، وسيغرب عند الساعة 06:03 مساء بعد (22 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر جمادى الآخرة "فلكيا حسابيا".

وقالت "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحققاً في اليوم التالي".

وأضافت "أنه في يوم الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 الموافق 14 ديسمبر 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:41 مساء، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 14 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (21) درجة وإضاءته 3.4 في المائة، وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة وسيغرب عند الساعة 06:23 مساء بعد ساعة و 25 دقيقة من غروب الشمس".