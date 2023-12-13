5 أرقام تاريخية تنتظر بنزيما في مونديال جدة

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد وهداف فريق الاتحاد لكرة القدم أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ من أصل 20 نسخة في البطولة.

ونجح الاتحاد في تخطي مباراة الافتتاح وحقق فوزا عريضا على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3/0 ليصعد إلى الدور الربع النهائي، ويواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في مواجهة عربية مرتقبة، وسجل الاتحاد أهدافه الثلاثة عن طريق البرازيلي رومارينو، الفرنسي نغولو كانتي، قبا أن يختتم بنزيما أهداف اللقاء.

ورفع بنزيما رصيده إلى 5 أهداف في كأس العالم للأندية، ليصبح الهداف التاريخي الثالث للبطولة، معادلا كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والأرجنتيني سيزار ديلغادو، حيث سجل مع ريال مدريد 4 أهداف، بواقع هدف في 2014، وهدفان في 2016، وهدف في النسخة الماضية 2022.

وأصبح قائد الاتحاد في حاجة تسجيل هدف أخر لكي يصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أكثر من هدف مع فريقين مختلفين، ويفصل بنزيمة عن الرقم القياسي مباراتان فقط، والمسجل باسم المصري حسين الشحات، والذي خاض 12 مباراة مع الأهلي، حيث خاض بنزيما ضد أوكلاند سيتي مباراته العاشرة.

ويبحث النجم الفرنسي عن رفع رصيده إلى 13 مباراة بعد مواجهة الأهلي المصري، حيث يحتاج إلى الفوز في اللقاء ومواصلة مشواره في البطولة حتى يحطم الرقم بالوصول إلى 13 مباراة.

كما ينتظر بنزيمة فرصة لتحطيم رقم جديد وأن يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في الأدوار الأربعة من بطولة كأس العالم للأندية، هذا سيتحقق إن تمكن من هز شباك الفريق المصري.

ويطمح بنزيما أيضا لمعادلة رقم الويلزي غاريث بيل كثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بواقع 6 أهداف، ثم سيبدأ بعدها التفكير في مشاركة العرش مع كريستيانو رونالدو صاحب الأهداف السبعة، لكن الحلم الأكبر الذي يسعى صاحب 35 عاما لتحقيقه، يتمثل في رفع الكأس في نهاية المطاف، ليعادل الرقم القياسي للألماني توني كروس كأكثر من فاز به برصيد ستة ألقاب.