الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار وترقب قرار أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1975.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 1990.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل العملات المنافسة، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وستصدر لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الاتحادي بيانا يحدد السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 في المائة هذا الأسبوع، كما يتوقعون بنسبة 75 في المائة تقريبا خفض أسعار الفائدة في مايو أيار، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي.

كما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 في المائة إلى 22.62 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.

