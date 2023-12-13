الأرجنتين تخفض قيمة البيزو 50%

أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد الليبرالي المتشدد خافيير ميلي الثلاثاء، بعد يومين من تنصيبه، تخفيض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50 في المائة من قيمتها، ليصبح سعر الدولار الأميركي الواحد أكثر من 800 بيزو.

وترمي هذه الخطة إلى إرساء استقرار في الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مزمن ومديونية عامة ضخمة.

كما يهدف خفض قيمة البيزو إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل خصوصا تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.