الأسهم السعودية تكسب 14 نقطة .. تراجع وتيرة الارتفاع مع تردد المتعاملين وحيرتهم

تراجعت وتيرة ارتفاع الأسهم السعودية لتبلغ 0.12 في المائة بنحو 14 نقطة لتغلق عند 11395 نقطة، وشهدت السوق تقلبات بين الارتفاع والانخفاض، وفي نهاية الجلسة، اتجهت السوق لمستوى مقارب للافتتاح، ليظهر نوعا من الحيرة والتردد بين المتعاملين. يأتي ذلك قبل ظهور بيانات التضخم واجتماع "الفيدرالي الأمريكي". وأظهرت بيانات التضخم ارتفاعا فوق المتوقع بنحو طفيف، ما يجعل الترقب أكبر لاجتماع البنك المركزي الأمريكي وقراراته بشأن الفائدة وتوجهاته المستقبلية، التي ستلعب دورا جوهريا في تحرك الأسواق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11386 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11423 كاسبا 0.37 في المائة، بينما الأدنى عند 11346 نقطة فاقدا 0.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11395 نقطة رابحا 14 نقطة بنحو 0.12 في المائة.

وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 1.3 مليار لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2.5 في المائة بواقع 6.5 مليون لتصل إلى 252 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 42 ألفا بنحو 8 في المائة لتصل إلى 454 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.8 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ 2.6 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 1.2 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بواقع 1.3 في المائة، ثم "الأدوية" بمقدار 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بـ0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 17 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 16 في المائة، ما يمثل 980 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 9 في المائة بنحو 533 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جازادكو" بنحو 6.36 في المائة ليبلغ 15.06 ريال، يليه "أميانتيت" بـ6.11 في المائة ليصل إلى 51.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الصناعات الكهربائية" 4.67 في المائة، حيث أغلق عند 2.69 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الحفر العربية" بواقع 3.43 في المائة ليغلق عند 191.20 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بـ3.28 في المائة إلى 33.95 ريال، وحل ثالثا سهم "سيرا" بمقدار 2.51 في المائة ليقفل عند 25.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 431 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 332 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ245 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية