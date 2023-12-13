انخفاض مؤشرات وول ستريت .. المستثمرون يقيمون تداعيات بيانات التضخم على قرار «الفيدرالي»

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، حيث يقيم المتعاملون في الأسواق تداعيات تقرير التضخم الأمريكي المتباين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وبحسب "الفرنسية"، قالت وزارة العمل الأمريكية، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بانخفاض عن معدل 3.2 في المائة في أكتوبر وأقرب إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل البالغ 2 في المائة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1 في المائة إلى 36394.05 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.2 في المائة إلى 4614.93 نقطة، في حين فقد مؤشر ناسداك 0.1 في المائة إلى 14416.52 نقطة.

من جهة أخرى، محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة عند الاغلاق أمس، رغم شعور المستثمرين بالارتياح من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.2 في المائة مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات والمرافق والبنوك. وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر.

وهبط سهم "نوكيا" 2.1 في المائة بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب متواضعة أمس، وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل. وأنهى نيكاي تداولات أمس، مرتفعا 0.16 في المائة عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 في المائة عند الفتح، لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح لعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، فخسر 0.23 في المائة خلال جلسة أمس، متأثرا بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.

ونقل تقرير لـ"بلومبيرج نيوز" عن مصادر أمس الأول، أن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخما مستداما.

ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء مؤشر نيكاي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.

وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأمريكية، البارحة الأولى، ما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة مؤشر نيكاي.

وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر لمؤشر نيكاي، إذ أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 في المائة. وكان سهم "رينيساس إلكترونيكس" الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 في المائة.