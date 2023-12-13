«نمو» تفقد 45 نقطة بتداولات قيمتها 22 مليون ريال

فقدت السوق الموازية «نمو» 45 نقطة بنحو 0.19 في المائة لتغلق عند 23659 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 36 في المائة، ما يعادل 12 مليونا إلى 22 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 40 في المائة بواقع 801 ألف سهم لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3062 صفقة متراجعة 772 صفقة بمقدار 20 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الراشد للصناعة" بنحو 6.6 في المائة ليبلغ 36.25 ريال، يليه "إدارات" بـ6.4 في المائة ليصل إلى 359.80 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي للصناعة" 5.7 في المائة، حيث أغلق عند 9.73 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غاز" بواقع 8.6 في المائة ليغلق عند 42.05 ريال، يليه "أرماح" بـ5.5 في المائة إلى 41.40 ريال، وحل ثالثا سهم "منزل الورق" بمقدار 5.3 في المائة مقفلا عند 194.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بلدي" بنحو 3.9 مليون ريال، ثم "أرماح" بقيمة 3.2 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 1.6 مليون ريال.