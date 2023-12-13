بلغاريا تؤجل تحصيل رسوم عبور الغاز الروسي عبر أراضيها

أرجأت بلغاريا تحصيل رسوم عبور الغاز الطبيعي الروسي حتى لا تعرض انضمامها المنشود إلى منطقة شنجن للخطر بسبب اعتراضات محتملة من المجر.

وكان من المقرر أن تدفع شركة الغاز الروسية غازبروم الرسوم، التي تم تقديمها في أكتوبر، لكنها قد تؤثر في الأسعار بالنسبة إلى المجر وصربيا، حيث تنقل بلغاريا إليهما الغاز الروسي.

وقالت مصادر بلغارية إن غازبروم لم تدفع أو تعلق على رسوم العبور البالغة عشرة يورو (10.76 دولار) لكل ميجاواط ساعة من الغاز. يشار إلى أن بلغاريا قريبة جدا من الانضمام إلى شنجن ولا تريد أن تعرقل هذه الرسوم ذلك، حسبما قال بويكو بوريسوف، زعيم حزب يمين الوسط "جيرب"، الذي يشارك أيضا في الحكومة.

وستنضم بلغاريا رسميا إلى منطقة شنجن الأوروبية، التي تسمح بالتنقل عبر الحدود دون فحص جوازات السفر بين دول المجموعة، في الأول من يناير 2024.

وتمنع هولندا والنمسا انضمام بلغاريا إلى شنجن منذ 2022. غير أن التقارير الإعلامية الأخيرة تشير إلى أن فيينا مستعدة الآن لتخفيف موقفها.

وهدد الرئيس المجري فيكتور أوربان باستخدام حق النقض ضد انضمام بلغاريا إلى شنجن إذا لم ترفع صوفيا الرسوم المفروضة على الغاز الطبيعي الروسي.