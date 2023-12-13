"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بدعم بيانات التضخم

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مستويات مرتفعة جديدة هذا العام وبعد بيانات التضخم التي لم يكن لها تأثير يذكر لتغيير وجهات النظر بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون آخر قرار للفيدرالي هذا العام بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره غدا الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر 3.1 في المائة على أساس سنوي، إذ طغى ارتفاع الإيجارات على انخفاض أسعار البنزين.

وجاء التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل تكاليف الغذاء والطاقة، مطابقا للتوقعات وارتفع أربعة في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.15 نقطة، أو 0.46 في المائة، ليغلق عند 4643.59 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 99.83 نقطة، أو 0.69 في المائة إلى 14532.31 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 172.09 نقطة، أو 0.47 في المائة إلى 36574.35 نقطة.