25 دقيقة عالمية .. هلا بالأبطال

25 دقيقة كانت عبارة عن قصة قصيرة في الإبداع أي فصل فيها أجمل من الآخر، جذبت أنظار العالم، مسرحها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" الذي كان جوهرة حين تجمل وتأنق، وتألق وظهر في أبهى صورة، ليحتضن حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023، بمشاركة سبعة أندية.

ولم يكن اليوم عاديا في جدة التي تزينت هي الأخرى، وأبرزت جمالها في كل تفاصيلها، وشوارعها وأحيائها، وكانت نجمة فوق العادة تتأهب لاستقبال نجوم من الوزن الثقيل، وكانت هناك فعاليات شهدتها الساحة الخارجية لملعب الجوهرة المشعة لفتت الأنظار وأبهرت الحضور. ومع زخات المطر التي جملت الأجواء بدأ حفل الافتتاح، حيث أطفئت أنوار الملعب، فلمعت الجوالات وبرقت، قبل أن تنطلق الألعاب النارية، والليزر، ما أبهر الجماهير الحاضرة خلف الشاشات، حيث تفاعلوا مع الفقرات الشيقة لا سيما فرقة "سويدش هاوس مافيا" السويدية، ومغني الراب الأمريكي "بوستا رايمز"، وفي الختام توسطت كلمة "هلا بالأبطال" أرضية الملعب، مرحبة بالفرق المشاركة قبل أن تنطلق المباراة بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وشكلت جماهير الاتحاد لوحة رائعة على مدرجات الملعب، وهي ترتدي شعار فريقها وتتزين باللونين الأصفر والأسود، وسط أهازيج رائعة ظلت ترددها طيلة زمن المباراة. وينتظر الأهلي المصري في الدور المقبل الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الجمعة المقب