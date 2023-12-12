مساعدات إغاثية سعودية للمتضررين في إدلب و باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1500 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 365 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من متضرري الزلزال في محافظة إدلب السورية، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سورية.

كما وزع المركز 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين في إقليم جلجت بلتستان في باكستان، استفاد منها 3710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.