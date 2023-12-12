صناديق عالمية مرتبطة بالمناخ ترفع استثماراتها في السعودية 150 % بنهاية الربع الثالث

استثمر 14 صندوقا متخصصا في الاستثمار في الشركات التي تقلل انبعاث الكربون، 34.73 مليون دولار في السوق السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، مسجلة ارتفاعا بأكثر من 150 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت 13.6 مليون دولار.

تأتي التدفقات المتزايدة من شركات إدارة الأصول العالمية، وذلك بعد تشجيع السعودية لقطاعها الخاص من أجل تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أعداد الصناديق المتخصصة بالاستثمار في الشركات التي تقلل انبعاث الكربون، قفزت من أربعة صناديق قبل عام إلى 14 صندوقا حاليا، وهي تابعة لتسع شركات أصول عالمية من بينها بلاك روك وDGAM الكندية وستيت ستريت الأمريكية.

ويعد ذلك بمنزلة قفزة قياسية في أعداد وأحجام استثمارات الصناديق المرتبطة بالمناخ، التي تفضل الاستثمار بالشركات السعودية التي تعهدت بالعمل على تقليل انبعاثات الكربون.

وتعد أوعية الأسهم والسندات والصكوك أهم الأوعية، التي تجتذب سيولة المستثمرين تجاه الجهود المناخية أو المرتبطة بالبيئة.

وعلى سبيل المثال، تشكل الصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة ما يصل إلى 6.8 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك العالمية بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بـ0.4 في المائة في 2017، بحسب بيانات منصة (إل إس إي جي) المعروفة سابقا برفينيتيف.

وعملية التحول إلى مستقبل يتسم بانخفاض مستوى الانبعاثات الكربونية للسعودية حظي بتأييد الموجة الثانية من الصناديق الغربية، وذلك بعد موجة الاستثمارات الأولى التي جاءت في 2022.

وكشفت بيانات منصة "مورنينج ستار دايركت" عن تخصيص مديري الصناديق 1.81 في المائة من قيمة أصول الصناديق المرتبطة بتقليل انبعاثات الكربون البالغة 1.91 مليار دولار للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وجاء أكبر استثمار بالأسهم السعودية عبر صندوق المنا (التابع لشركة إدارة الأصول الألمانية DWS بمبلغ 13.51 مليون دولار).

في المقابل، فإن أعداد البورصات التي جذبت الصناديق المستثمرة في السوق السعودية وصلت إلى سبع بورصات من ضمنها بورصة لندن وناسدك الأمريكية وبورصة تورونتو الكندية.

ومعظم استثمارات الأفراد في سوق الأسهم السعودية، قادمة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

والعملات القائمة عليها الصناديق وأماكن إدراجها، تكشف أن المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وكندا باتوا مساهمين في الشركات السعودية بطريقة غير مباشرة عبر الصناديق.

وبعض الصناديق التي تستثمر في السوق السعودية تم هيكلتها لتتطابق مع اتفاقية باريس للمناخ، علما أن الصناديق الغربية المتخصصة في الاستثمار بأسهم الشركات التي تقلل انبعاث الكربون، تعد نادرة جدا.

وتعرف عملية استخلاص الكربون واحتجازه بأنها استخلاص عادم ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من المرافق الصناعية الكبرى، مثل محطات الطاقة الكهربائية، وتخزينه، واحتجازه تحت الأرض كي لا يختلط بالغلاف الجوي.

وتكشف البيانات النوعية، التي حصلت عليها "الاقتصادية" من منصة "مورنينج ستار دايركت" حجم وجود صناديق الحوكمة البيئية العالمية بالشركات السعودية المدرجة، التي تلتزم بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة باستثماراتها وأنشطتها.

وجاءت تلك التدفقات المالية عبر "صناديق المؤشرات" المتخصصة بالاستثمار فقط بشركات الأسواق الناشئة، التي تلتزم داخليا بالمعايير المناخية والبيئية والاجتماعية والحوكمة.



نقطة التحول



وجاءت نقطة التحول بعد أن ساهمت مؤشرات الحوكمة البيئية، التي طورتها شركة إم إس سي آي MSCI، وهي المزود العالمي لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين لسوق الأسهم السعودية في 2022، بجذب استثمارات شركات إدارة الأصول الدولية التي تتبع حركة تلك المؤشرات والشركات المؤهلة.

ويعد توجه شركات الاستثمار، التي تدير أصولا بمليارات الدولارات نحو أحد أكبر أسواق الأسهم بالسوق الناشئة، وذلك خصيصا من أجل الاستثمار بالشركات السعودية التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية بمنزلة اللحظة الفاصلة للبورصة المحلية، وذلك مقارنة بغياب تبني تلك المعايير في السابق.

واستندت تحليلات الاقتصادية إلى بيانات "مورنينج ستار"، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية.

ويعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة مورنينج ستار دايركت، بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.

ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق، وكذلك توصيات محللي المنصة، ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية بعيدا عن أي صندوق معين.



جهود السعودية



وفي ديسمبر 2023، ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أنه يعمل على عدة مبادرات تهدف لوضع متطلبات ومستهدفات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في السعودية، ويشمل ذلك القطاعات "كثيفة الاستهلاك" وهي (البتروكيماويات والأسمنت والصلب والألمنيوم)، بما في ذلك 246 خطا للإنتاج في 33 شركة في المملكة.

ويستهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحقيق وفورات من تنفيذ متطلبات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في دورتها الثانية (2020-2025)، حيث ستسهم الوفورات المحققة في هذا القطاع منذ بدء تنفيذ المبادرات في خفض الانبعاثات الكربونية للمساهمة في جهود المملكة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وفي الشهر نفسه كذلك، أعلنت وحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا بدء تنفيذ مشروع تحويل الوقود لمحطة توليد الكهرباء العاشرة التابعة للشركة السعودية للكهرباء في الرياض، ما يمثل خطوة مهمة في تحقيق أهداف السعودية للحد من انبعاثات الكربون.



ومن تلك الابتكارات، التي تقودها الرياض في مجال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قام الجناح السعودي المشارك في مؤتمر المناخ لعام 2023 بعرض نموذج لمحرك احتراق داخلي، كالذي يستخدم في السيارات والمعدات الصناعية الميكانيكية وغيرها من آلات، يعمل بالهيدروجين، وبالتالي لا ينتج عنه أي انبعاثات ضارة، لأن احتراق الهيدروجين عند اتحاده مع الأكسجين ينتج عنه بخار الماء، لا ثاني أكسيد الكربون.

كما تم استعراض بعض الحلول الأخرى التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات الصناعية، مثل تلك الناتجة عن مصانع الأسمنت والحديد، من خلال استخدام مواد أولية صديقة للبيئة قابلة للاستخدام في مختلف الأعمال الإنشائية.



استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون



وفي نوفمبر 2022، كشفت السعودية خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع "أرامكو السعودية" لإنشاء واحد من أكبر المراكز العالمية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

ومن المقرر أن يباشر المركز عملياته في مدينة الجبيل الصناعية بحلول 2027م بقدرة التقاط وتخزين تبلغ تسعة ملايين طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال المرحلة الأولى، ليدعم بذلك هدف المملكة المتمثل في التقاط واستخدام وتخزين 44 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035.

وتؤمن أرامكو أن استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يشكل خطوة أساسية للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية بدرجة كبيرة.

وتعرف عملية استخلاص الكربون واحتجازه بأنها استخلاص عادم ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من المرافق الصناعية الكبرى مثل محطات الطاقة الكهربائية، وتخزينه، واحتجازه تحت الأرض كي لا يختلط بالغلاف الجوي.



مبادرة السعودية الخضراء



ونجحت السعودية خلال 2021 في تسريع جهودها في مجال العمل المناخي، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030 تتمثل في تحويل 30 في المائة من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة بزيادة قدرها 150 مليون شجرة عن الهدف المرحلي المعلن عام 2021 لزراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030.

وتعكف السعودية على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.

وساهمت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة أكثر من 18 مليون شجرة منها 13 مليون شجرة مانجروف، وإطلاق 17 برنامجا بيئيا جديدا في جميع أنحاء المملكة بهدف استعادة المساحات الخضراء الطبيعية ومواجهة تبعات تغير المناخ. ويمثل استصلاح أراضي الغابات الرطبة في المملكة العربية السعودية طريقة طبيعية فعالة لمنع تآكل السواحل ومكافحة تغير المناخ، حيث تمتص هذه الأشجار كميات كبيرة من الكربون تصل إلى خمسة أضعاف ما تمتصه الغابات الاستوائية.

وانطلقت مبادرة السعودية الخضراء في 2021 بهدف توحيد وتوسيع نطاق العمل المناخي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وتعكس البرامج والمشاريع المندرجة تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء التزام المملكة بمكافحة ظاهرة تغير المناخ ومعالجة التحديات البيئية الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وهبوب العواصف الترابية والتصحر.



تداول ومؤشرات الحكومة البيئية



وذكرت تداول في أغسطس 2020 أنها تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع MSCI. وتمت الإشارة في حينها أن المؤشر الجديد سيضم 70 شركة على الأقل، وسيعتمد معايير مؤشر MSCI

ونشرة إصدار شركة تداول قد نوهت بأن تداول ستلتزم بدعم المصدرين في رحلة ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تقديم المساعدة المتعلقة بالإفصاحات الخاصة بها.

وكشفت نشرة الإصدار أن "تداول السعودية تعمل على تطوير خدمات استشارية بشأن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة المصدرين المدرجين على نشر إفصاحات ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها، بالإضافة إلى رفع تصنيفاتها لدى مقدمي خدمات التصنيف الدوليين".

وبينت "تداول" في نشرة الإصدار أنها ماضية في عقد ورش العمل مع شركائها والجمهور والمصدرين لزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وعن مستجدات المؤشر، أشارت نشرة الإصدار أن شركة تداول السعودية تخطط في المستقبل إلى إطلاق مؤشر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع أحد مقدمي خدمات المؤشرات الرائدين.

وفي نوفمبر 2021، ذكرت هيئة السوق المالية أن هناك ست شركات من أكبر عشر شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية، تضع تقرير استدامة على الرغم من أنها غير ملزمة بالإعلان عن هذه التقارير.



المناطق الجغرافية



ومعظم استثمارات الأفراد بسوق الأسهم السعودية قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ومن بين العملات المقومة بها تلك الصناديق، جاء الدولار كأكثر عملة مفضلة من إجمالي الصناديق المستثمرة بالبورصة السعودية بحكم ربط العملة المحلية بالدولار.

في حين حلت عملة اليورو ثانيا في مؤشر لافت على وجود المستثمرين الأوربيين والألمانيين الأفراد بالسوق السعودية عبر صناديق المؤشرات التي تدمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة باستثماراتها.

ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات الدولية والإقليمية والمحلية.

واستندت تحليلات "الاقتصادية" إلى بيانات "مورنينج ستار"، وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية.

ويعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة «مورنينج ستار دايركت" بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.

ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق، وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية إلى أو بعيدا عن أي صندوق معين.



ماهية صناديق المؤشرات المتداولة



وصناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا (كفوتسي أو غيره) ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كلا من صناديق الاستثمار والأسهم.

أما عن طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين. فإما أن يتم ذلك عبر السوق الثانوية (يتم تداول وحدات الصندوق في السوق) أو السوق الأولية (يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق).

ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها بالبورصة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي.

ومعلوم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح (أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات).

ووفقا للصفحة التوعوية بموقع "تداول"، فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق، ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية للوحدة.

أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول، ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.

وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.

أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل -بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع"- بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح.

وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار، التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.

ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق، ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.

وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة، وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.

ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق، إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.



الاستدامة البيئية



وأطلقت "تداول" السعودية أواخر أكتوبر 2021 إرشادات للشركات المدرجة للإفصاح عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، ما سيشجع على قيام نظام مالي يدعم نمو الأعمال المسؤولة. الدليل الإرشادي يحض الشركات على دمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في تحليل الاستثمار وعمليات صنع القرار.

كما يحث الملاك النشطون على دمج هذه القضايا في سياسات وممارسات الملكية الخاصة بهم، فضلا عن تشجيعهم على الإفصاح عن القضايا ذات الشأن بـESG في الكيانات التي يستثمرون فيها.

وتتطلع "تداول" لتعزيز قبول الشركات للمبادئ الجديدة وتنفيذها في صناعة الاستثمار، والإفصاح عن الانخراط بالأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة والتقدم المحرز نحو تنفيذ مبادئها.

واعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة SDGs ، والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول 2030.



الصناديق الخضراء



وبحسب موديز، تشكل الصكوك الخضراء أقل من 3 في المائة من الصكوك "العادية"، وذلك بنهاية يونيو 2020. في حين ترى "فيتش" أن قيمة صكوك الاستدامة التي تم إصدارها بنهاية الربع الأول من هذا العام تصل إلى 11 مليار دولار.

ومن الناحية الفنية لا يوجد أي عائق من إيجاد صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة لدعم هذا النوع من المشاريع الخضراء في المملكة، إلا أن هذه الصناديق ستأخذ وقتا طويلا من أجل أن يقبل الأفراد عليها بسبب وجود منحنى تعليمي حول أدوات الاستثمار الجديدة تلك.

ومؤخرا قام أحد البنوك الاستثمارية بإطلاق أول صندوق استثماري للمبادرة البيئية في السعودية، إلا أنه مخصص لأسهم شركات التغير المناخي.

وأوضح الصندوق أنه يقدم فرصة للاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع التغير المناخي.

وعلى سبيل المثال يعمل "صندوق الاستثمارات العامة"، مع "بلاك روك" من أجل تطوير إطار لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات. وبعد أن يتم جمع التمويل من الأسواق، يتم استخدام متحصلات الإصدار لتمويل مشاريع مؤهلة بما يتفق مع إطار عمل للتمويل "المستدام الصديق للبيئة".



وحدة التقارير الاقتصادية