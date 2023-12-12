"الواسابي" .. نبات يعزز القدرات الذهنية

كشفت دراسة أجريت في اليابان أن نبات الواسابي، الذي يدخل في وصفات السوشي اليابانية الشهيرة، يعزز القدرات الذهنية والذاكرة لدى الإنسان.

ويقول الباحث روي نوتشي الاستاذ المساعد من معهد التنمية والشيخوخة والسرطان التابع لجامعة توهوكو اليابانية: إن الدراسات التي أجريت على نبات الواسابي أسفرت عن نتائج مثيرة للدهشة، رغم أنها تستند على عدد محدود من المتطوعين الأصحاء.

ويذكر أن الواسابي من فصيلة النباتات، التي تضم الكرنب والخردل، ويعرف باسم الفجل الياباني، وتستخدم جذوره في عمل البهارات بسبب نكهتها الحارة القوية.

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد كنا نعرف من دراسات سابقة أجريت على الحيوانات أن الواسابي له فوائد صحية، لكن المفاجأة كانت حجم التحسن الذي طرأ على المتطوعين في التجربة".

ووفق ما ذكرت "الألمانية"، يحتوي نبات الواسابي على مادة مضادة للأكسدة والالتهابات تحمل اسم 6 MSITC وهي مادة نادرة الوجود في مملكة النباتات.

وفي إطار التجربة التي نشرتها المجلة العلمية Nutrients المتخصصة في أبحاث المواد الغذائية، وشارك فيها 72 شخصا تراوح أعمارهم ما بين 60 و80 عاما، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، وإعطاء مجموعة منهما 100 مليجرام من مادة مستخلصة من الواسابي يوميا قبل النوم لمدة ثلاثة أشهر.

وتبين من التجربة أن المجموعة التي تناولت الواسابي شهدت تحسنا في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وذلك بحسب اختبارات لقياس القدرات اللغوية، علاوة على تحسن في التركيز والقدرة على أداء المهام البسيطة.

وذكر الباحث روي نوتشي أن المجموعة التي تناولت الواسابي شهدت تحسنا بنسبة 18 في المائة في اختبارات الذاكرة، وحققت نتائج أفضل بنسبة 14 في المائة من المجموعة التي لم تتناول الواسابي.