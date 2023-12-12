عايشت الحربين العالميتين .. وفاة عميدة سن اليابانيين بعمر 116 عاما

توفيت أمس عميدة سن اليابانيين عن 116 عاما، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة اليابانية التي توفيت فيها المرأة التي عايشت الحربين العالميتين.

وأشارت قناة "إم بي إس" التلفزيونية التي عرضت مشاهد لعميدة السن على كرسيها المتحرك في أبريل الفائت، إلى أن فوسا تاتسومي المولودة عام 1907، ربت ثلاثة أبناء مع زوجها المزارع، قرب أوساكا غرب اليابان.

وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، أكد عضو في بلدية كاشيوارا في مقاطعة أوساكا، أن "تاتسومي توفيت الثلاثاء عن 116 عاما".

وكتب حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا عبر منصة إكس "أتذكر أن وضع تاتسومي كان جيدا"، مشيرا إلى حضورها في سبتمبر الفائت حفلة كانت بهدف إلى الاحتفال بطول عمرها.

واليابان هي ثاني دولة بعد موناكو في ترتيب البلدان ذات المعدل الأعلى من كبار السن، إذ يتخطى عدد المعمرين فيها 47 ألف شخص.

وباتت فوسا تاتسومي عميدة سن الأرخبيل بعد وفاة كين تاناكا في العام الفائت عن 119 عاما.

وأكدت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في أبريل أن كين تاناكا هي عميدة سن البشرية.

وتحمل هذا اللقب الإسبانية المولودة في الولايات المتحدة ماريا برانياس التي تبلغ في الرابع من مارس 117 عاما.