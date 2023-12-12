نفوق 100 فيل بسبب شح المياه في زيمبابوي

نفق ما لا يقل عن 100 فيل بسبب شح المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي، بحسب ما ذكرت منظمة للرفق بالحيوان.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، في بيان، إلى أن "موسم الجفاف الطويل تسبب في جفاف برك المياه التي كانت وفيرة سابقا في متنزه وانجي الوطني، فاستحال بركا من الطين".

وأضاف "نفق ما لا يقل عن 100 فيل بسبب شح المياه".

وتبلغ مساحة متنزه وانجي الوطني الذي يضم نحو 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربع.

ووفق "الفرنسية"، أشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أن "المتنزه مجهز بـ104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية، لكنها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حر حادة تتسبب في جفاف نقاط المياه وتجبر الحيوانات البرية على التنقل لمسافات طويلة بحثا عن الماء والطعام".

وفي سبتمبر الفائت، أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي بأن "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزه الوطني بحثا عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة.

وقال فيليب كوفاوجا الخبير في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، إن نفوق الحيوانات المتوقع "ينبغي أن ينظر إليه على أنه أحد مؤشرات المشكلات المعقدة والعميقة التي تهدد مسألة حفظ الموارد الطبيعية في المنطقة، وتفاقمت بسبب التغير المناخي".

وفي عام 2019، نفق أكثر من 200 فيل في زيمبابوي، وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان الذي يحذر من هذه "الظاهرة المتكررة".