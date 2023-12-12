«إنترامنا ليريناس» .. مدينة إيطالية ظلت ضائعة 1500 عام

توصل علماء الآثار أخيرا إلى اكتشاف مدينة تعود إلى أيام يوليوس قيصر في وسط إيطاليا، ظلت ضائعة نحو 1500 عام.

ونظرا لافتقارها إلى أي آثار مرئية، كان يعتقد في البداية أن "إنترامنا ليريناس"، الواقعة في وسط إيطاليا الحديثة، هي مدينة منعزلة بدأت في التدهور المبكر مطلع الألفية الأولى.

ويقول علماء الآثار إن "إنترامنا ليريناس" كانت مدينة رومانية "مزدهرة" وكان من الممكن أن تؤوي 2000 شخص في ذروتها.

ورغم أن علماء الآثار عدوها في الثمانينيات مجرد مستوطنة صغيرة، إلا أنها كانت مدينة كبيرة كاملة بها مساكن.

وركز العلماء على الفخار وأساسات المباني من الحفريات، إضافة إلى نتائج المسوح الجيوفيزيائية للأرض.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، بدأت أعمال التنقيب في الموقع عام 2010، ولكن لم يتم نشر النتائج إلا الآن. وقاد الدراسة التي استمرت 13 عاما الدكتور أليساندرو لونارو في كلية الكلاسيكيات بجامعة كامبريدج.

وكشفت الأدلة أن "إنترامنا ليريناس" كانت "مزدهرة" حتى القرن الثالث الميلادي، عندما بدأت الحروب الأهلية والصراعات السياسية تجتاح الإمبراطورية الرومانية.

ووضح لونارو: "إن إنترامنا ليريناس كانت تتمتع بموقع استراتيجي بين نهر وطريق رئيس، وكانت عقدة مزدهرة في الشبكة الحضرية الإقليمية. وكان من الممكن أن يكون ذا قيمة لأنه سعى إلى تعزيز الدعم في جميع أنحاء إيطاليا خلال الحروب الأهلية. لقد لعبت هذه المدينة أوراقها بشكل صحيح باستمرار، وكانت دائما تقيم علاقات مع المجتمعات بين روما وجنوب إيطاليا بينما كانت تزدهر مركزا تجاريا".