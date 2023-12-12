نوكيا تستهدف تحقيق هامش تشغيل بـ 13% بحلول 2026

​​​​​​​أعلنت شركة "نوكيا" الفنلندية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق هامش تشغيل أقل قليلا بحلول عام 2026. وقررت الشركة، التي تتخذ من مدينة إسبو بفنلندا مقرا لها، خفض مستهدف هامش التشغيل القابل للمقارنة إلى 13في المائة على الأقل، مقارنة بمستواه السابق البالغ 14في المائة على الأقل.

وتعتقد نوكيا أن مستهدف الـ 14 في المائة لا يزال قابلا للتحقيق على المدى الطويل.

ومن المقرر أن تنمو بعض مشاريع نوكيا بشكل أسرع من السوق حتى عام 2026، في حين سيواجه قطاع شبكات الهاتف المحمول تحديات في عامي 2024 و2025 قبل أن يعاود النمو بشكل أسرع من السوق في عام 2026. وتبقى الأهداف الأخرى للشركة دون تغيير.

وقالت نوكيا إنها ستعلن التوقعات المالية للمجموعة للعام المالي 2024 مع نتائج الربع الأخير من العام في 25 كانون الثاني/ يناير 2024 ومن المتوقع أن يتراجع صافي مبيعات شبكات الهاتف المحمول.

وأضافت الشركة أن بيئة السوق بالنسبة لقطاع شبكات الهاتف المحمول لا تزال صعبة، لكن بقية القطاعات في الشركة تواصل إحراز تقدم جيد نحو أهدافها طويلة المدى.