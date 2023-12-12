توتال إنرجيز تستحوذ على 3 شركات ناشئة

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة اليوم الثلاثاء أنها سوف تعمل على تسريع وتيرة تطوير أعمالها الخاصة بالكهرباء من خلال الاستحواذ على 3 شركات ناشئة.

وقالت الشركة إن شركات دسفلو وناش للطاقة المتجددة وبريديكتف لاير أصبحت بالفعل جزءا من برنامج تسريع التطوير في باريس.

كما أن الشركة تستحوذ أيضا على حصة تقدر بـ 56 في المائة من شركة" تايم 2 بلج" لتسهيل تطوير نقاط شحن السيارات الكهربائية في فرنسا.

وقد وقعت شركة توتال إنرجيز عقودا تجارية مع 10 شركات ناشئة، تشارك في برنامج التسريع، للاستمرار في الاستفادة من ابتكاراتها.