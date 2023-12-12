الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات التضخم في أمريكا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع شعور المستثمرين بالارتياح من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع ووسط ترقب لتقرير رئيس للتضخم في الولايات المتحدة سينشر في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعا 0.4 في المائة للمؤشر الرئيس في بريطانيا.

يأتي هذا وسط حالة من الترقب لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشره عند الساعة "13:30" بتوقيت جرينتش، كما سيبدأ اليوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا حول السياسة يستمر على مدار يومين.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثرا بانخفاض سهم نوكيا 2.1 في المائة بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.