السلفادور تصدر سندات بيتكوين في الربع الأول من 2024

أعلنت السلفادور أنها ستصدر سندات بيتكوين في الربع الأول من 2024، من المتوقع أن تستخدم عائداتها في تمويل بناء "مدينة بيتكوين".

وقال مكتب بيتكوين الوطني، الذي يدير جميع المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة، على: "لقد حصلت سندات البركان للتو على موافقة تنظيمية من لجنة الأصول الرقمية ونتوقع إصدار السندات خلال الربع الأول من 2024".

وأصبحت عملة البيتكوين عملة قانونية في السلفادور في 2021 بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيلي.

من خلال عملة البيتكوين، سعى بوكيلي إلى تسهيل حصول السلفادوريين على التحويلات المالية وتوفير الخدمات المالية لنحو 70 في المائة من الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

لكن استطلاعا للرأي أجرته جامعة أمريكا الوسطى في مايو، وجد أن 71 في المائة يعتقدون أن العملة المشفرة "لم تساعد بأي حال من الأحوال في تحسين الوضع الاقتصادي لعائلاتهم".

في 2021 أعلن بوكيلي عن خطة لبناء "مدينة بيتكوين" في شرق البلاد، والتي سيتم تشغيلها بالطاقة الحرارية من البركان.

وأوضح بوكيلي في ذلك الوقت أن المدينة ستبنى جزئيا بما لا يقل عن مليار دولار من سندات البركان التي ستصدر.

ومن جانبها قالت الحكومة السلفادورية إنها اشترت 2381 عملة بيتكوين.

تمت آخر عملية شراء في يوليو 2022 عندما اشترت 80 عملة بيتكوين.

فيما أعلن بوكيلي أن السلفادور ستشتري عملة بيتكوين واحدة يوميًا اعتبارا من 17 نوفمبر 2022، ولم تكشف الحكومة عما إذا كان قد تم ذلك أم لا.