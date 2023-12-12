تعليق مباريات الدوري التركي بعد اعتداء رئيس ناد على أحد الحكام

تقرر تعليق منافسات كرة القدم المحلية في تركيا لأجل غير مسمى، بعدما قام رئيس ناد بالاعتداء على أحد كبار الحكام في البلاد بالملعب، عقب مباراة في الدوري التركي مساء أمس الاثنين.

وقام فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، بتوجيه لكمة قوية للحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار مباراة الفريق ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور، التي انتهت بالتعادل 1 / 1، في المرحلة الـ15 للمسابقة.

وتسببت لكمة رئيس النادي في إسقاط الحكم على أرض الملعب، مما أثار مشاهد فوضوية عقب انضمام اللاعبين والمسؤولين للمشاجرة أو لمحاولة التدخل من أجل فض الاشتباك.

وكان ميلير قد طرد لاعبا من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو 1 / صفر، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، نقل ميلير وكوكا بعد تلك الواقعة للمستشفى، مع وضع رئيس النادي تحت الحراسة، ومن المتوقع أن يحتجز بعد تلقيه العلاج.

ويعد ميلير 37 عاما أحد أبرز الحكام في أوروبا، حيث أدرجت بقائمة النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سبق له إدارة عدد من المباريات ببطولة الدوري الأوروبي، كما أدار مباراة ويستهام يونايتد الإنجليزي ضد ألكمار الهولندي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري المؤتمر الموسم الماضي.

في المقابل، اعتذر نادي أنقرة جوجو عن ارتكاب رئيسه تلك الواقعة، وأصدر بيانا جاء فيه "نشعر بالحزن بسبب الحادث الذي وقع هذا المساء. نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن الذي وقع بعد مباراة تشايكور ريزا سبور في ملعب إريامان".

من ناحيته، أدان نادي ريزا سبور واقعة الاعتداء، وتمنى لميلير الشفاء العاجل، حيث أصدر بيانا على موقعه الألكتروني الرسمي ذكر فيه "ندين بشدة الأحداث غير المرغوب فيها التي وقعت بعد مباراة أنقرة جوجو التي لعبناها اليوم. نتمنى لمجتمع الحكام بأكمله، وخاصة حكم المباراة خليل أوموت ميلير، الشفاء العاجل".