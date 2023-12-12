"هامات" تهيمن على جولات شوط سيف الملك لفئة المجاهيم وتخطف الصدارة

تصدرت منقية "هامات" لمالكها عبدالعزيز بن سليم جولات شوط سيف الملك لفئة المجاهيم عبر 50 جولة حافظت خلالها على الصدارة، وجاء في المركز الثاني المشارك سيف بن سعد بمنقية "رسامات"، وحققت منقية "الاتحادات" لمالكها سعيد بن محمد المركز الثالث، فيما جاءت منقية "العباثات" لمالكها محمد بن جابر بالمركز الرابع، ونالت المركز الخامس المنقية "مروعات الخليج" لمالكها فرج سالم العذبة.

وشهدت منافسات اليوم استعراض 15 فردية لفئة دق الشقح، حقق خلالها المشارك مشبب الدوسري المركز الأول، وجاء في المركز الثاني المشارك موسى الموسى، ونال المركز الثالث عبدالعزيز السعدي، فيما حصد المركز الرابع المشارك مرزوق الحربي، وجاء بالمركز الخامس المشارك هادي الدوسري، وتستكمل غدًا منافسات بيرق الموحد لفئة المجاهيم وجل وفرديات جل الشقح التي سوف تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي.

وتتضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تمتد على مدار 30 يوما متواصلة، أشواط سباق الهجن، وكذلك منافسات الهجيج وأشواط الطبع، يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسعى من خلال برنامجه المتنوع إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة المتعلقة بها.