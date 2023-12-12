هاسبرو لصناعة الألعاب تعتزم شطب 1100 وظيفة

أعلنت شركة صناعة لعب الأطفال الأمريكية هاسبرو اعتزامها شطب 1100 وظيفة وإغلاق مكتبها في منطقة بروفيدنس بولاية رود أيلاند بسبب الصعوبات المستمرة التي تواجه صناعة لعب الأطفال.

يأتي هذا القرار بعد شطب 800 وظيفة أخرى في وقت سابق من العام الحالي. جاء قرار شطب الوظائف الجديد بسبب تراجع مبيعات الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مع توقع استمرار هذه التحديات في العام المقبل.

وفي يناير الماضي أعلنت هاسبرو اعتزامها شطب حوالي 1000 وظيفة من قوة عملها على مستوى العالم بما يعادل حوالي 15% من إجمالي عدد عمالها الدائمين.

وقالت هاسبرو إن مكتبها في منطقة بروفيدنس لا يستخدم بكامل طاقته، ونتيجة لذلك قررت إخلاءه عند انتهاء عقد إيجاره في يناير 2025. وسينتقل العاملون في مكتب بروفيدنس إلى مقر رئاسة الشركة في منطقة باوتوكت في ولاية رود أيلاند أيضا.

وتتوقع هاسبرو حاليا تحقيق خفضا في النفقات بما يتراوح بين 350 و400 مليون دولار سنويا بنهاية 2025، في حين كانت تقديراتها السابقة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار.