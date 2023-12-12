اتحاد صناعي صيني يتوقع ارتفاعا 3% لمبيعات سوق السيارات الصينية في 2024

توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين يوم الاثنين أن تصل مبيعات السيارات في الصين إلى حوالي 31 مليون وحدة في 2024، بزيادة ثلاثة في المائة عن 2023.

وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب 3.1 في المائة إلى 26.8 مليون وحدة العام المقبل، في تباطؤ من زيادة 10.3 في المائة هذا العام.

وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة من المقرر أن تتراجع أيضا مع نمو 20 في المائة في 2024 مقابل قفزة 36.5 في المائة في 2023، بينما من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات إلى حوالي 5.5 مليون من 4.8 مليون هذا العام.

وقال شو هاي دونغ المسؤول الكبير في الاتحاد إن سوق السيارات ستواجه تحديات من تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات في 2024.